Benevento quattro arresti per droga | sequestrati cocaina e hashish

6 feb 2026

I Carabinieri di Benevento hanno arrestato quattro persone durante un’operazione antidroga. L’intervento ha portato al sequestro di circa 220 grammi di cocaina e hashish, trovati interrati nel giardino di una delle case coinvolte. Tra le persone finite in manette ci sono un uomo di 45 anni, la sua compagna e i genitori. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione, che ha portato i militari a scoprire la droga nascosta sotto terra.

Operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo: in manette un 45enne, la compagna e i genitori. Scoperti 220 grammi di cocaina interrati in giardino. Operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento, che ieri pomeriggio hanno arrestato quattro persone sorprese in concorso nella detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. L’indagine, sviluppata nei giorni precedenti, ha permesso ai militari di ricostruire una rete familiare coinvolta nelle consegne e nella gestione della droga. Arrestati un 45enne, la compagna e i genitori. A finire in manette sono stati un 45enne, già ai domiciliari, la compagna 47enne, entrambi residenti a Benevento, e i genitori dell’uomo, un 65enne e una 62enne provenienti da Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

