Angelo con il volto di Giorgia Meloni dopo un restauro a Roma è polemica
A Roma, un’installazione ha fatto discutere. Un angelo, ricostruito durante un restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, ha spinto molte persone a commentare. Secondo alcuni, il volto dell’angelo ricorda molto quello di Giorgia Meloni, scatenando polemiche e reazioni sui social. La chiesa non ha ancora commentato, ma l’immagine sta già facendo il giro della città.
Un angelo con fattezze ritenute simili a quelle della premier Giorgia Meloni avrebbe fatto la sua comparsa dopo un intervento di restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma. La segnalazione, rilanciata da la Repubblica, ha acceso un dibattito politico e istituzionale. Il chiarimento del rettore della basilica «Ho letto la notizia e sono andato a vedere il restauro: in effetti una certa somiglianza c’è, ma bisognerebbe chiedere al restauratore perché l’ha fatto così», ha dichiarato all’Ansa monsignor Daniele Micheletti, rettore del Pantheon e della basilica. «Io avevo chiesto di restaurare la cappella esattamente com’era – ha aggiunto – l’angelo c’era già e c’era in quel modo». 🔗 Leggi su Feedpress.me
