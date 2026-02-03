A Roma, un angelo restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina sembra avere il volto di Giorgia Meloni. La somiglianza ha sollevato discussioni tra fedeli e visitatori, e ora i restauratori annunciano che il volto verrà modificato.

Sarà modificato il viso dell'angelo restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma, il cui volto somiglia chiaramente a quello della premier Giorgia Meloni, dettaglio che ha scatenato accesi dibattiti tra fedeli e visitatori. La decisione del ripristino Dopo un colloquio tra il parroco Daniele Micheletti e il Vicariato di Roma, è stata decisa la modifica del dipinto per riportarlo alla forma originale. Nonostante le iniziali smentite dell'autore, l'obiettivo è ora trovare una "via d'uscita" per evitare che la polemica si trascini ulteriormente. Indagini e burocrazia La Soprintendenza, su input del Ministro della Cultura Giuli, sta setacciando gli archivi alla ricerca di foto e disegni del progetto originale del 2000. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Angelo con il volto di Giorgia Meloni dopo un restauro a Roma, il dipinto sarà modificato

A Roma, un’installazione ha fatto discutere.

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un restauro ha riacceso le polemiche.

