Fiorentina Dzeko svela | Facciamo ca****re stiamo facendo male Io voglio che se gioco in casa un tifoso mi aiuta

Fiorentina, il centravanti dei viola Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Conference League Nel post partita della sfida europea al Franchi, l’attaccante dei viola Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo le sue impressioni. Ecco le sue parole: PAROLE – «Non mi aspettavo questa partita così, penso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, Dzeko svela: «Facciamo ca****re, stiamo facendo male. Io voglio che se gioco in casa un tifoso mi aiuta»

