Balotelli e i Mondiali 2026 con l'Italia | È un sogno giocherei anche se mi chiamassero a 50 anni

Mario Balotelli annuncia la sua prossima mossa per tornare a giocare e spiega che realisticamente non vestirà più la maglia dell'Italia: "Devo essere obiettivo. È un sogno, io giocherei il Mondiale anche se mi convocassero a 50 anni.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da #Balotelli a #Barzagli e #Chiellini: cosa fanno i calciatori dell'ultima Italia che ha giocato i Mondiali nel 2014 Vai su X

Sorteggio Mondiali 2026, Italia in quarta fascia: il girone migliore e peggiore - In primis, non partecipare al terzo Mondiale ma poi ecco le peggiori e migliori opzioni stando in quarta fascia ... Segnala quifinanza.it