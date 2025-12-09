Balotelli e i Mondiali 2026 con l'Italia | È un sogno giocherei anche se mi chiamassero a 50 anni
Mario Balotelli annuncia la sua prossima mossa per tornare a giocare e spiega che realisticamente non vestirà più la maglia dell'Italia: "Devo essere obiettivo. È un sogno, io giocherei il Mondiale anche se mi convocassero a 50 anni.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sorteggio Mondiali 2026, Italia in quarta fascia: il girone migliore e peggiore - In primis, non partecipare al terzo Mondiale ma poi ecco le peggiori e migliori opzioni stando in quarta fascia ... Segnala quifinanza.it
