MotoGp Martin fiducioso per il 2026 | Bene col nuovo telaio

Valencia, 18 novembre 2025 – Aprilia ha vinto l’ultimo gp della stagione domenica e chiuso davanti i primi test 2026 di oggi a Valencia. Bezzecchi due giorni fa, Fernandez al martedì, ma in generale Noale si conferma una moto competitiva, anche con la versione aggiornata della RS-GP, portata in pista nei test del Ricardo Tormo da Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Tante le novità testate dalla marca italiana, vistose soprattutto sull’aerodinamica, con una nuova conformazione delle alette anteriori e con due codoni nuovi al posteriore, uno con una sorta di alettone e un secondo più affusolato ad ali di gabbiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Martin fiducioso per il 2026: “Bene col nuovo telaio”

