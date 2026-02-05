Autogol Pd | Chi vota Sì è un fascista Dem per il Sì infuriati

Da laverita.info 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd si trova nel mezzo di una polemica che non accenna a smorzarsi. Un video pubblicato dal partito, con l’obiettivo di criticare Casapound, ha invece mandato su tutte le furie i suoi stessi sostenitori della riforma. Il messaggio, che definisce chi vota Sì come fascista, ha creato tensioni tra i dem e ha fatto infuriare chi invece sostiene il cambiamento. La strategia si rivela un autogol pesante, con i toni che si alzano e le reazioni che si moltiplicano sui social.

Grottesco video del partito della Schlein: per colpire Casapound finisce per far inviperire i propri esponenti favorevoli alla riforma. Non possiamo dire di non averli avvisati: attenti ad accusare gli altri di essere fascisti, perché prima o poi qualcuno accuserà voi. E infatti, puntualmente, è accaduto. Anzi, a dirla tutta è successo qualcosa di persino più patetico: a sinistra, non sapendo più a chi ritirare la patacca nera, hanno cominciato a darsi dei fascisti tra di loro. Segno che davvero, con questi progressisti, nessuno è al sicuro. 🔗 Leggi su Laverita.info

autogol pd chi vota s236 232 un fascista dem per il s236 infuriati

© Laverita.info - Autogol Pd: «Chi vota Sì è un fascista». Dem per il Sì infuriati

Approfondimenti su Grottesco Video

"Fascista chi vota Sì: Elly segna l'autogol. Mezzo Pd in rivolta

La campagna referendaria si scalda e le tensioni interne al Pd aumentano.

Il Pd addita come fascista chi vota Sì al referendum: ira dei riformisti (video)

Il Pd si divide dopo aver lanciato uno spot che collega il Sì al fascismo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Grottesco Video

Argomenti discussi: Fascista chi vota Sì: Elly segna l'autogol. Mezzo Pd in rivolta; Il controverso post del Pd sul referendum: Loro votano sì; Fascista chi vota Sì | Elly segna l' autogol Mezzo Pd in rivolta; Schlein, che figura: Referendum? Il No sta con Casapound. Ma nel 2016….

autogol pd chi votaFascista chi vota sì: Elly segna l'autogol. Mezzo Pd in rivoltaCome quegli autogol che arrivano dopo pochi minuti e fanno capire subito che la partita si mette male. Il colpo di testa è preciso, ma nella direzione sbagliata: palla alle spalle del portiere e pubbl ... msn.com

La campagna del Pd per il referendum: CasaPound vota sì, votate no. Ma nel 2016 Schlein votava come loroIl partito di Schlein pubblica delle card sui social in cui contrappone chi vota no a chi vota come il partito neofascista. Ma al referendum costituzionale promosso dal governo Renzi la segretaria e l ... ilfoglio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.