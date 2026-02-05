Autogol Pd | Chi vota Sì è un fascista Dem per il Sì infuriati

Il Pd si trova nel mezzo di una polemica che non accenna a smorzarsi. Un video pubblicato dal partito, con l’obiettivo di criticare Casapound, ha invece mandato su tutte le furie i suoi stessi sostenitori della riforma. Il messaggio, che definisce chi vota Sì come fascista, ha creato tensioni tra i dem e ha fatto infuriare chi invece sostiene il cambiamento. La strategia si rivela un autogol pesante, con i toni che si alzano e le reazioni che si moltiplicano sui social.

Grottesco video del partito della Schlein: per colpire Casapound finisce per far inviperire i propri esponenti favorevoli alla riforma. Non possiamo dire di non averli avvisati: attenti ad accusare gli altri di essere fascisti, perché prima o poi qualcuno accuserà voi. E infatti, puntualmente, è accaduto. Anzi, a dirla tutta è successo qualcosa di persino più patetico: a sinistra, non sapendo più a chi ritirare la patacca nera, hanno cominciato a darsi dei fascisti tra di loro. Segno che davvero, con questi progressisti, nessuno è al sicuro.

