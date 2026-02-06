Basta domande pilotate La proposta che fa tremare politica e stampa

Robby Giusti rompe gli schemi e propone che nelle conferenze stampa siano i giornalisti a essere sorteggiati, senza più domande pilotate. La sua idea mette in crisi il modo tradizionale di gestire gli incontri tra politica e stampa, chiedendo pari opportunità per tutti e eliminando i favoritismi. La proposta ha già fatto discutere e rischia di cambiare le regole del gioco.

Robby Giusti lancia la svolta: sorteggi obbligatori nelle conferenze stampa. Tutti i giornalisti sullo stesso piano, stop ai favoritismi e ai politici che scelgono a chi rispondere. Una proposta clamorosa, destinata a far rumore nei palazzi del potere e nelle redazioni: Robby Giusti rompe un tabù e porta nel dibattito nazionale un’idea tanto semplice quanto dirompente: rendere obbligatorio il sorteggio delle domande nelle conferenze stampa. Non una provocazione, non una boutade, ma una presa di posizione netta contro un sistema che – secondo Giusti – ha perso credibilità agli occhi dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Basta domande pilotate. La proposta che fa tremare politica e stampa Approfondimenti su Robby Giusti Asse Milano-Torino rovente: Frattesi per Thuram, la contro-proposta che fa tremare la Serie A L'asse Milano-Torino si infiamma con una voce di mercato che coinvolge Frattesi e Thuram. Remigrazione, la conferenza stampa con Casapound organizzata dal leghista Furgiuele fa tremare la Camera. Fontana: «È inopportuna» Una conferenza stampa sulla remigrazione organizzata dal leghista Furgiuele con la partecipazione di figure di Casapound mette in agitazione la Camera. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ci sono giorni in cui l’aria pesa più del solito e anche il silenzio fa rumore. I gatti, però, lo sanno. Sempre. Prima delle parole, prima delle spiegazioni. Non cercano soluzioni. Non fanno domande. Si avvicinano e basta. Rimangono. Una fusa che vibra piano, facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.