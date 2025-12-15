Asse Milano-Torino rovente | Frattesi per Thuram la contro-proposta che fa tremare la Serie A

L'asse Milano-Torino si infiamma con una voce di mercato che coinvolge Frattesi e Thuram. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, l'ipotesi di uno scambio tra Inter e Juventus scuote gli ambienti di Serie A, alimentando tensioni e speculazioni su un possibile cambio di maglia per alcuni dei protagonisti.

Uno scambio non ufficializzato, ma una voce che mette paura ai bianconeri. La Juventus ha seguito con attenzione il percorso di Davide Frattesi, riserva di Inzaghi prima e di Chivu adesso. Non trovando centralità nel gioco nerazzurro, l'idea del centrocampista italiano è sicuramente quella di avere maggiore spazio per mostrarsi, ecco perché inizia a guardarsi intorno. Ma se davvero dovesse vestire la maglia della Vecchia Signora, non basterà il denaro: la squadra milanese chiede Khephren Thuram. Frattesi, le condizioni dell'Inter contro la visione Juve. Davide Frattesi sembra aver terminato la sua avventura nel capoluogo lombardo, che sia a gennaio o in estate, il centrocampista sembrerebbe essere sulla via per salutare i tifosi e il club nerazzurro.