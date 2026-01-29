Remigrazione la conferenza stampa con Casapound organizzata dal leghista Furgiuele fa tremare la Camera Fontana | È inopportuna

Una conferenza stampa sulla remigrazione organizzata dal leghista Furgiuele con la partecipazione di figure di Casapound mette in agitazione la Camera. La discussione si accende già prima dell’evento, con molti che criticano la scelta di coinvolgere rappresentanti di un movimento considerato neofascista. Il presidente Fontana ha definito l’iniziativa inopportuna, mentre sui corridoi si parla di possibili tensioni e di un clima che si fa sempre più teso.

Un terremoto scuote la Camera dei deputati in vista della conferenza stampa sulla remigrazione, fissata per domani, alla quale parteciperanno diversi esponenti dell’universo neofascista. Nonostante domenica Lorenzo Fontana, presidente della Camera, avesse chiesto al leghista Domenico Furgiuele di fare un passo indietro, quest’ultimo aveva rimandato la richiesta al mittente: « Nessuna remissione di peccato » aveva detto ad Open. E lo rinnova anche oggi, dopo che il presidente della Camera ha rinnovato l’invito allo stop. «Conferenza inopportuna». «Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Remigrazione Furgiuele

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha criticato duramente la conferenza stampa prevista per domani.

La conferenza sulla remigrazione, organizzata da Furgiuele, si farà comunque, nonostante le pressioni di Fontana.

Ultime notizie su Remigrazione Furgiuele

Fontana, inopportuna conferenza stampa di domani sulla 'Remigrazione'(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani. Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni. Come già precisato, in questa ... tuttosport.com

Fontana frena sulla conferenza sulla remigrazione: muro delle opposizioni, Lega prende le distanzeIl presidente della Camera definisce inopportuna la conferenza del Comitato Remigrazione e richiama alla responsabilità istituzionale. huffingtonpost.it

Domani Venerdì 30 Gennaio a Roma, alle ore 11,30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della Raccolta firme per la proposta di Legge di iniziativa popolare per la Remigrazione. Dopo la presentaz - facebook.com facebook

La conferenza con CasaPound sulla remigrazione si farà nonostante il pressing di Fontana. Furgiuele: «Nessuna remissione di peccato, è una questione democratica» x.com