Sanità scintille in consiglio regionale sulla riforma ligure Nicolò | Sprechi finiti Il Pd | Sembra un libro di favole
Nella seduta del consiglio regionale ligure si sono accese tensioni sulla riforma della sanità, con dibattiti accesi tra le forze politiche. Nicolò ha dichiarato che i sprechi sono finiti, mentre il Pd ha commentato ironicamente, definendo la discussione come un
Lite nell’aula del consiglio regionale dove da martedì è iniziata la discussione sulla riforma voluta dal governatore. Oggi il voto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Scintille di stile per piccole esploratrici! Da Sanitaria Calderara, arrivano le nuove sneakers Falcotto: comode, colorate e pronte a brillare! Con glitter, stelle e dettagli irresistibili in rosa, argento e lavanda — perfette per correre, giocare e incantare! Dis - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, scintille in consiglio regionale sulla riforma ligure. Nicolò: “Sprechi finiti”. Il Pd: “Sembra un libro di favole” - Lite nell’aula del consiglio regionale dove da martedì è iniziata la discussione sulla riforma voluta dal governatore. Da ilsecoloxix.it
Gourmet al Grand Hotel di Cesenatico, Alba Rosa Zoffoli maestra di cerimonia ilrestodelcarlino.it
La vertenza Siae Microelettronica. Da mesi senza ricevere lo stipendio. Lavoratori in corteo fino al Comune ilgiorno.it
Perdite d’acqua, chiuse alcune aree della Panizzi ilrestodelcarlino.it
Cimiteri cittadini senza frontiere. Nuove aree per le altre religioni ilgiorno.it
Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno quifinanza.it
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025: Mt 11,28-30 lalucedimaria.it
La vertenza Siae Microelettronica. Da mesi senza ricevere lo stipendio. Lavoratori in corteo fino al Comune ilgiorno.it
Perdite d’acqua, chiuse alcune aree della Panizzi ilrestodelcarlino.it
Cimiteri cittadini senza frontiere. Nuove aree per le altre religioni ilgiorno.it
Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno quifinanza.it
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025: Mt 11,28-30 lalucedimaria.it