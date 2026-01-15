Un anno movimentato ma condotto con profitto | Sospiri illustra le attività del consiglio regionale nel 2025

Nel 2025, il Consiglio regionale ha affrontato un anno caratterizzato da diverse sfide e cambiamenti. Il presidente Lorenzo Sospiri ha presentato i risultati raggiunti, sottolineando l’impegno profuso dall’istituzione nel corso dell’anno. In questa nota vengono riassunte le principali attività e iniziative, offrendo una panoramica chiara e obiettiva dell’operato del consiglio nel periodo considerato.

Un anno "movimentato", ma "condotto con profitto”. Così il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha esordito nel corso della conferenza stampa per illustrare le attività svolte nel 2025. Con lui c'erano i vicepresidenti, Marianna Scoccia e Antonio Blasioli, e il consigliere segretario Luca De Renzis. Hanno partecipato le direttrici, dirigenti e funzionari dell’Ente, i vertici delle autorità indipendenti, numerosi esponenti del mondo istituzionale. Per la giunta regionali, gli assessori, Roberto Santangelo e Daniele D'Amario, i capigruppo Massimo Verrecchia ed Emiliano Di Matteo, e i consiglieri regionali Antonietta La Porta, Carla Mannetti, Marilena Rossi, Gianpaolo Lugini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Consiglio regionale, Sospiri fa il bilancio del 2025: “Scelte difficili, ma Regione più moderna e solidale” Leggi anche: Conferenza di fine anno del Consiglio regionale: "Un 2025 che lascerà il segno" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sospiri traccia un bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2025. “ Anno complicato ma condotto con profitto” - “E’ stato un anno movimentato, ma che abbiamo condotto con profitto”, con queste parole il presidente del Consiglio regionaledell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha introdotto la confe ... corrierepeligno.it Consiglio regionale, Sospiri 'il 2026 anno di riforme, 2025 difficile' - "L'anno che si è concluso è stato, per così dire, movimentato, non semplice, ma condotto con profitto. msn.com

