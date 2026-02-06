Stasera si gioca una partita fondamentale per l’Olimpia Milano. La squadra di coach Messina affronta in trasferta l’Asvel Villeurbanne, una sfida che può decidere molto in classifica. I biancorossi cercano di continuare la rimonta dopo alcune uscite sottotono, mentre i francesi vogliono mettere un altro tassello alla loro stagione. La partita, valida per la ventisettesima giornata dell’Eurolega, è molto attesa dai tifosi e promette emozioni fino all’ultimo secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, match valevole per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Vincere per continuare a sperare. Non c’è davvero altra possibilità per la squadra di Peppe Poeta in questo turno europeo. Dopo il successo di martedì contro il Baskonia, l’Olimpia è obbligata a vincere anche in casa dei francesi. Sarebbe il terzo successo consecutivo per Milano e soprattutto una vittoria avvicinerebbe l’EA7 ad una sola vittoria dal decimo posto, occupato attualmente da un Monaco in totale caduta libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare la rimonta

Approfondimenti su Asvel Villeurbanne

Questa sera l’Olimpia Milano sfida il Baskonia nella ventiseiesima giornata di Eurolega.

Benvenuti alla diretta testuale di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, partita valida per il ventiquattresimo turno di Eurolega 2025-2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Asvel Villeurbanne

Argomenti discussi: ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Eurolega, Olimpia Milano Baskonia: orari e dove vedere in tv e streaming; Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, tv, streaming; L'Olimpia vince e diverte: Baskonia ko 109-89.

ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano gioca in casa del Villeurbanne. All’Ldlc Arena, ... oasport.it

LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 70-80, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per le V nere con tanti assentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. oasport.it

Dopo il k.o. casalingo contro l’ASVEL Villeurbanne (70-80), la Virtus Bologna vola subito in Grecia dove venerdì 6 febbraio affronterà l’Olympiacos al Pireo, attuale seconda forza dell’Eurolega. Nel match valido per il Round 27 di EuroLega, coach Dusko Ivano facebook

Olimpia Milan will be without Leandro Bolmaro and Josh Nebo against ASVEL Villeurbanne. Tonut and Diop are expected to return on Monday. Olimpia Milano, contro l'Asvel restano fuori Bolmaro e Nebo. Tra gli italiani in panchina Diop e Tonut, che tor x.com