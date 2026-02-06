LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | vincere per continuare la rimonta

Da oasport.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si gioca una partita fondamentale per l’Olimpia Milano. La squadra di coach Messina affronta in trasferta l’Asvel Villeurbanne, una sfida che può decidere molto in classifica. I biancorossi cercano di continuare la rimonta dopo alcune uscite sottotono, mentre i francesi vogliono mettere un altro tassello alla loro stagione. La partita, valida per la ventisettesima giornata dell’Eurolega, è molto attesa dai tifosi e promette emozioni fino all’ultimo secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, match valevole per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Vincere per continuare a sperare. Non c’è davvero altra possibilità per la squadra di Peppe Poeta in questo turno europeo. Dopo il successo di martedì contro il Baskonia, l’Olimpia è obbligata a vincere anche in casa dei francesi. Sarebbe il terzo successo consecutivo per Milano e soprattutto una vittoria avvicinerebbe l’EA7 ad una sola vittoria dal decimo posto, occupato attualmente da un Monaco in totale caduta libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

