ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Questa sera l’Olimpia Milano affronta in trasferta l’ASVEL Villeurbanne, nella partita valida per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La squadra italiana cerca una vittoria che potrebbe essere importante per la classifica, mentre i francesi vogliono sfruttare il fattore casa. La palla a spicchi scotta, e i tifosi sono già in agitazione. La partita si gioca questa sera, con orario e diretta streaming disponibili su vari canali.

Appuntamento oggi per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano gioca in casa del Villeurbanne. All’ Ldlc Arena, con palla a due alle 20.00, va in scena una partita fondamentale per Shields e compagni dopo i successi interni con Partizan e Baskonia. Milano, infatti, è attualmente a due successi dalla zona play-in, ma guardando con cauto ottimismo il futuro, va anche detto che tre delle formazioni che la precedono (cioè Zalgiris, Stella Rossa e Panathinaikos) sono in negativo nel computo della doppia sfida con i milanesi e un aggancio vorrebbe dire essere davanti in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

