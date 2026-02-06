Questa sera l’Olimpia Milano affronta in trasferta l’ASVEL Villeurbanne, nella partita valida per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La squadra italiana cerca una vittoria che potrebbe essere importante per la classifica, mentre i francesi vogliono sfruttare il fattore casa. La palla a spicchi scotta, e i tifosi sono già in agitazione. La partita si gioca questa sera, con orario e diretta streaming disponibili su vari canali.

Appuntamento oggi per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano gioca in casa del Villeurbanne. All’ Ldlc Arena, con palla a due alle 20.00, va in scena una partita fondamentale per Shields e compagni dopo i successi interni con Partizan e Baskonia. Milano, infatti, è attualmente a due successi dalla zona play-in, ma guardando con cauto ottimismo il futuro, va anche detto che tre delle formazioni che la precedono (cioè Zalgiris, Stella Rossa e Panathinaikos) sono in negativo nel computo della doppia sfida con i milanesi e un aggancio vorrebbe dire essere davanti in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Approfondimenti su ASVEL Villeurbanne

#Virtus-Bologna-ASVEL- Villeurbanne || Questa sera, alle 20:30, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega.

Questa sera all’Allianz Cloud di Milano si gioca la partita tra Olimpia Milano e Baskonia, valida per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su ASVEL Villeurbanne

Argomenti discussi: L’Olimpia trova l’Asvel più in forma: Serviranno fisicità e rimbalzi; ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Olimpia per restare viva: con l’Asvel è un’altra sfida da dentro o fuori; Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, tv, streaming.

ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano gioca in casa del Villeurbanne. All’Ldlc Arena, ... oasport.it

Olimpia Milano, Nebo e Bolmaro restano out. Poeta: «Gara insidiosa: Asvel viva e competitiva»Dopo la bella vittoria contro il Baskonia, l'Olimpia Milano torna a giocare in trasferta anche in EuroLeague, dove in questa stagione ha vinto cinque volte. La squadra di coach Peppe ... pianetabasket.com

Olimpia Milan will be without Leandro Bolmaro and Josh Nebo against ASVEL Villeurbanne. Tonut and Diop are expected to return on Monday. Olimpia Milano, contro l'Asvel restano fuori Bolmaro e Nebo. Tra gli italiani in panchina Diop e Tonut, che tor x.com

L'Olimpia Milano vince e convince all'Allianz Cloud: battuto il Baskonia di Galbiati e Matteo Spagnolo per 109-89. Booker 21 punti ha ben sopperito all'assenza di Josh Nebo. Per l'Olimpia sei in doppia cifra. Venerdì l'EA7 andrà a Lione a sfidare il Villeurbanne facebook