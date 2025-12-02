Piogge e disagi a Scafati l’ira dei consiglieri comunali Velardo e Grimaldi | Serve trasparenza sugli interventi dell’Ente

Tempo di lettura: 2 minuti Le forti piogge degli ultimi giorni hanno messo in ginocchio diverse zone di Scafati, mostrando ancora una volta quanto la città resti vulnerabile di fronte a fenomeni che, ormai, non possono più essere considerati eccezionali. I disagi vissuti da tanti cittadini hanno spinto i consiglieri comunali Francesco Velardo e Michele Grimaldi a presentare un’interrogazione ufficiale per chiedere chiarimenti all’amministrazione. «Bisogna capire – dichiara Francesco Velardo – perché ogni pioggia un po’ più intensa trasformi quartieri interi in aree allagate. Vogliamo sapere con trasparenza, se siano presenti valutazioni tecniche per spiegare quali siano le cause, se la manutenzione sia stata fatta regolarmente, sulla base di approfondimenti tecnici, se i fondi ad essa destinati, siano scaturiti da uno studio delle vere esigenze e quali interventi immediati si intendano adottare per evitare che tutto questo si ripeta». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

