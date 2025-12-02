Piogge e disagi a Scafati Velardo e Grimaldi Pd | Serve trasparenza sugli interventi dell' Ente

“Le forti piogge degli ultimi giorni hanno messo in ginocchio diverse zone di Scafati, mostrando ancora una volta quanto la città resti vulnerabile di fronte a fenomeni che, ormai, non possono più essere considerati eccezionali”. I disagi vissuti da tanti cittadini hanno spinto i consiglieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

