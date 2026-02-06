Donald Trump ha pubblicato un video in cui mostra Barack Obama e Michelle come scimmie, accompagnato dalla musica di

Donald Trump finisce nuovamente nel vortice delle polemiche, stavolta non per questioni internazionali ma per razzismo e incitamento all’odio. Sul suo account ufficiale Truth, il presidente americano ha postato un video che si chiude fugacemente coi volti dell’ex presidente Barack Obama e della moglie Michelle ritratti sui corpi di due scimmie, immersi in una giungla, con in sottofondo la canzone The Lion Sleeps Tonight tratta dal film d’animazione Il Re Leone. La lunga ombra delle elezioni di Midterm, perché Trump va all'attacco Di cosa parla il video pubblicato da Trump su Truth La campagna aggressiva di Donald Trump Le reazioni dei democratici negli Stati Uniti La lunga ombra delle elezioni di Midterm, perché Trump va all’attacco Come aveva già fatto in passato, in periodi complicati dal punto di vista politico ed egemonico il tycoon cerca di spostare l’attenzione dalla traiettoria assunta dagli Stati Uniti all’interno e all’estero riprendendo vecchi adagi complottistici contro di lui e i repubblicani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump pubblica un video di Barack Obama e Michelle ritratti come scimmie sul suo profilo Truth

Approfondimenti su Donald Trump

Donald Trump ha pubblicato un video su Truth Social che sta facendo discutere.

Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Documenti – Lo statuto del Consiglio per la Pace, presieduto da Donald J. Trump; Gli Usa di Trump lasciano l’Oms; Trump e il solipsismo, un rischio nella gestione della leadership globale.

Donald Trump pubblica un video di Barack Obama e Michelle ritratti come scimmie sul suo profilo TruthDonald Trump accusato di razzismo per aver pubblicato su Truth un video in cui Barack e Michelle Obama compaiono come scimmie. Ecco perché l'ha fatto ... virgilio.it

Trump ha pubblicato un messaggio riservato di Macron: Amico mio, non ti capisco, ma ceniamo insiemeIl presidente americano contro l'omologo francese, colpevole di non avallare le pretese sulla Groenlandia e di non volere fare parte del board of peace per Gaza ... today.it

la Repubblica. . Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo video inedito di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo newyorkese - in rapporti, tra gli altri, con Donald Trump e i Clinton - morto in carcere nel 2019 dopo essere stato condannat facebook

I turisti che non condividono le scelte del presidente Donald Trump dovrebbero continuare a visitare gli States La risposta non è semplice x.com