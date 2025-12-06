Autorità portuale annullato il bando per l' ufficio stampa | concorso da rifare
L'Autorità di sistema portuale del Mare della Sicilia Occidentale ha annullato il concorso per l'ufficio stampa dell'ente, revocando il bando, che dunque dovrà essere rifatto e pubblicato. La decisione è stata adottata dal commissario dell'ente, Annalisa Tardino, dopo l'illegittima esclusione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
