Bando sulla comunicazione ai Riuniti | la Regione indaga sulla commissione e invita a sospendere la procedura

La Regione Puglia ha aperto un’indagine sulla procedura di selezione per il concorso di specialista in comunicazione istituzionale al Policlinico di Foggia. Dopo la segnalazione dell’Ordine dei Giornalisti e di Assostampa, la Regione ha deciso di sospendere temporaneamente la procedura per verificare eventuali irregolarità. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulla trasparenza delle assunzioni pubbliche.

In merito alla segnalazione giunta dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia e all'Assostampa, relativa al concorso per specialista in comunicazione istituzionale bandito dal commissario straordinario del Policlinico Foggia, la Regione Puglia ha disposto approfondimenti istruttori ed ha invitato.

