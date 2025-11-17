Violenza contro le donne | oltre 170 iniziative nei comuni della città metropolitana

Il 25 novembre ricorre la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Tanti gli eventi organizzati nei comuni dell'area metropolitana per sensibilizzare cittadini e cittadine sul tema tra incontri, mostre, spettacoli teatrali, letture e manifestazioni di varia.

