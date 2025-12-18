Stop ai luoghi comuni | I ragazzi riempiono le piazze per il clima e la pace

È tempo di cambiare prospettiva: i giovani non sono solo spettatori passivi, ma protagonisti attivi di cambiamento. Mia Bintou Diop, dal palco del Cinema La Compagnia a Firenze, sfida i luoghi comuni e rivela il vero volto delle nuove generazioni, spesso frainteso e sottovalutato. Una voce che invita a riscoprire il loro impegno, la loro passione e il loro ruolo nel plasmare un futuro migliore.

FIRENZE – Basta chiamarli svogliati. Basta etichettarli come assenti. Dal palco del Cinema La Compagnia, Mia Bintou Diop ribalta la narrazione stanca sulle nuove generazioni. La vicepresidente della Regione Toscana parla davanti a una platea gremita di studenti per la XXIX edizione del Meeting dei Diritti Umani. Il suo è un messaggio di orgoglio e rivendicazione I giovani non sono il futuro in attesa, sono il presente in azione. Un presente che “combatte per costruire un domani all’altezza”. Diop smonta i pregiudizi uno a uno. Essere ragazzi oggi è una sfida complessa. Significa entrare in una stanza ed essere giudicati troppo inesperti per contare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

