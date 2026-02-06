La polizia ha individuato l’auto coinvolta nel incidente di Bama, ma resta da capire chi guidava. Martedì sera, sull’asfalto ci sono ancora i detriti lasciati dall’auto pirata e il proprietario ha già fatto sapere di non essere alla guida in quel momento. Gli investigatori continuano a cercare riscontri per risalire all’identità del conducente.

C’è un’auto, ci sono i detriti sull’asfalto e c’è un proprietario, ma manca ancora la certezza su chi si trovasse al volante martedì sera, alle 19.20, quando Moïse Bama è stato falciato lungo il raccordo Perugia-Bettolle. La Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, avrebbe ormai stretto il cerchio sul veicolo pirata che ha travolto il quarantasettenne di Chianciano Terme all’altezza di Torricella, ma il giallo sull’identità del conducente resta aperto. Il proprietario del mezzo, un uomo residente nel Perugino, è stato già rintracciato e ascoltato dagli inquirenti. Di fronte agli agenti della Polizia Stradale, l’uomo avrebbe ammesso la proprietà della vettura, negando tuttavia con fermezza di essere stato lui alla guida al momento dell’impatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bama, individuata l’auto pirata. Inchiesta per capire chi guidava

La città piange Moise Bama, morto in un incidente causato da un’auto pirata.

La polizia ha individuato l’auto che ha investito e ucciso un uomo sulla superstrada tra Perugia e Bettolle martedì sera.

Bama, individuata l’auto pirata. Inchiesta per capire chi guidavaLa procura di Perugia ha rintracciato il mezzo che ha ucciso l’uomo di Chianciano Terme. Il proprietario nega di essere stato al volante, ma ora sono al setaccio celle e tabulati telefonici. lanazione.it

Ucciso da pirata della strada: trovata l’auto, ma non si sa chi guidavaGli inquirenti ritengono di aver trovato l’auto pirata che mercoledì sera ha travolto e ucciso sul raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Torricella, Moise Bama, camerunese di 46 anni. In base a qu ... umbria24.it

Individuato il pirata della strada responsabile della morte di Moise Bama, ora indagato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. #amternitelevision #perugia facebook