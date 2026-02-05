Travolto da un’auto pirata | Chianciano in lutto triste addio a Moise Bama

La città piange Moise Bama, morto in un incidente causato da un’auto pirata. Era domenica pomeriggio quando un’auto ha investito il giovane, che stava attraversando la strada a Chianciano Terme. La pioggia e l’asfalto scivoloso hanno reso impossibile evitare l’impatto. Ora, tutti si chiedono chi fosse il guidatore e perché sia fuggito senza prestare soccorso. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Moise, già profondamente colpita dalla perdita.

Chianciano Terme (Siena), 5 febbraio 2026 – La pioggia sull’asfalto, un mezzo che perde il controllo, pochi istanti che cambiano tutto. È così che si è consumata, nella serata di martedì, lungo il raccordo Perugia–Bettolle, la tragedia costata la vita a Moïse Bama, 47 anni, residente a Chianciano Terme da circa quindici anni. La notizia del decesso, avvenuto nelle ore successive al ricovero, ha profondamente colpito l’intera comunità chiancianese, dove Bama era molto conosciuto e stimato; lavorava in una azienda vitivinicola di Montepulciano ed era volontario della Croce Verde e della Virtus Chianciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolto da un’auto pirata: Chianciano in lutto, triste addio a Moise Bama Approfondimenti su Chianciano Terme Tragedia a Chianciano Terme: 52enne muore travolto da un’auto Travolto da un’auto mentre cammina a Chianciano: muore a 52 anni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Chianciano Terme Argomenti discussi: Travolto in bici da un’auto: operaio morto a 36 anni mentre va al lavoro; Incidente a Roma: 18enne investito e ucciso da un’auto; Pedone travolto da un'auto finisce in un canale pieno d'acqua e muore sul colpo; Scooter travolto da un'auto in piazza d'Armi: il pirata non si ferma. Morto il 46enne travolto da un auto sul raccordo a Torricella: indagini in corsoNon ce l'ha fatta l'uomo di 46 anni rimasto gravemente ferito dopo un investimento avvenuto sul raccordo all'altezza di Torricella, martedì sera. Le sue condizioni erano già apparse disperate ai primi ... corrieredellumbria.it Napoli, operatore Asia travolto da auto a folle velocità: è graveNapoli – Un grave incidente stradale ha scosso questa notte il quartiere orientale di Napoli, mettendo a rischio la vita di un operatore ecologico di Asia, l’azienda comunale di igiene urbana. cronachedellacampania.it Chianciano in lutto per la morte di Moïse Bama, travolto in superstrada dopo essere sceso dall'auto per controllare i danni di un incidente facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.