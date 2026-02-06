Ballerina italiana a Milano-Cortina | Ilaria Sangiorgi partecipa alla cerimonia delle Olimpiadi 2026

Questa mattina a Milano-Cortina si è svolta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026. Tra i ballerini sul palco c’era anche Ilaria Sangiorgi, ballerina italiana cresciuta a Ferrara. La sua partecipazione rappresenta un grande traguardo dopo anni di studio e fatica. La giovane danzatrice ha mostrato tutta la sua energia e passione, emozionando il pubblico presente e chi seguiva la diretta in tv. La sua storia dimostra come un sogno nato in provincia possa diventare realtà sui grandi palcoscenici internazionali

**Un sogno nato a Ferrara si realizza a Milano-Cortina: la danzatrice Ilaria Sangiorgi, cresciuta nelle sale prove della provincia ferrarese, sarà tra i ballerini coinvolti nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026.** È una notizia che coinvolge il cuore di una comunità, e forse anche il futuro della danza in Italia. Ilaria Sangiorgi, residente a Migliarino, è stata scelta tra migliaia di giovani danzatori per partecipare alle coreografie della cerimonia inaugurale, in programma il 6 febbraio 2026, davanti a milioni di persone in diretta su Rai1, all'interno dello stadio San Siro di Milano.

