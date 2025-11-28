Traduciamo il discorso alla nazione pronunciato oggi dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Cari ucraini, in questi ultimi giorni ho avuto quasi venti colloqui con i nostri alleati, e ognuno di loro mi ha detto la stessa cosa: sono colpiti da come l’Ucraina resiste sotto la pressione, continua a combattere per ottenere la pace per il proprio popolo e, in verità, per tutti in Europa. Il presidente finlandese mi ha aggiornato su ciò che la Russia ha comunicato, sia formalmente sia informalmente, e sulle condizioni che sta avanzando. Ora ci stiamo preparando a un incontro con la parte americana, per discutere i passi necessari a rendere la pace una realtà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Se perdiamo l’unità tra di noi, rischiamo di perdere tutto, dice Zelensky