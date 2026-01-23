PNRR asili nido nelle Marche completato solo un progetto su 85 Cgil | Scadenza a giungo 2026 rischiamo di perdere opportunità

Nelle Marche, su 85 progetti relativi a asili nido e scuole dell’infanzia finanziati dal PNRR, solo uno, quello di Osimo, è stato completato. La Cgil evidenzia il rischio di perdere opportunità, poiché la scadenza per la realizzazione è fissata per giugno 2026. La situazione evidenzia la necessità di monitorare con attenzione i progressi e favorire un’efficace implementazione degli interventi previsti.

