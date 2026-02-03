Auto rigata dopo la lite al bar agenti della Penitenziaria assolti con formula piena dopo sette anni

Questa mattina si è chiusa con un risultato sorprendente la lunga battaglia legale di un agente della Penitenziaria, assolto con formula piena dopo sette anni. Tutto è iniziato con una lite in un bar, che ha scatenato un’accusa infamante e danni alla sua reputazione. Ora l’uomo può finalmente tirare un sospiro di sollievo, anche se il percorso è stato lungo e difficile.

Una discussione al bar e poi un'accusa infamante che ha procurato danni a livello professionale, impedendo avanzamenti di carriera e tranquillità personale.Tre agenti della Polizia penitenziaria, difesi dagli avvocati Michele Maria Gambini e Diego Ruggeri, sono stati assolti dopo sette anni.

