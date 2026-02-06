Mia madre non è che credesse che fossi un grande artista ma credeva che fossi una grande persona | Bad Bunny all’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show

Questa sera il Levi’s Stadium di Santa Clara ospita il tanto atteso spettacolo di metà tempo del Super Bowl LX, organizzato da Apple Music. Le prove sono state intense e l’evento promette di essere uno dei più spettacolari degli ultimi anni. Tra i protagonisti, si parla molto di Bad Bunny, che ha già fatto discutere con le sue parole: “Mia madre non è che credesse che fossi un grande artista, ma credeva che fossi una grande persona”. La sua performance si preannuncia ricca di energia e sorprese, mentre i tifosi di tutto il mondo si preparano a segu

È quasi tutto pronto per l' Apple Music Super Bowl LX Halftime Show che si terrà l'8 febbraio al Levi's Stadium di Santa Clara, un California. Bad Bunny ha presentato a Zane Lowe e Ebro Darden lo show, dopo aver trionfato ai recenti Grammy come Miglior Album per "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", alla stampa spiegando come sta preparando il suo grande show. L'artista torna ma stavolta da solo, dopo essersi esibito con Shakira all'Halftime Show del Super Bowl 2020. "Non cerco mai queste cose. – ha spiegato – Può sembrare che stia cercando di essere super umile o ingenuo, ma lo giuro: non cerco mai il mio più grande traguardo.

È stato pubblicato il trailer ufficiale dell’Halftime Show del Super Bowl LX, con Bad Bunny, in collaborazione con Apple Music.

Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny.

L'annuncio di Bad Bunny di un'esibizione tutta spagnola al Super Bowl del 2026 coincide con l'aumento delle operazioni dell'Ice e con la ripresa dei dibattiti sulla sovranità di Porto Rico e sulla sua possibile reintegrazione nella Corona spagnola https://l.e facebook

Chi è Bad Bunny: la vittoria ai Grammy, il discorso contro l'Ice, la sua Porto Rico e l'album in spagnolo | Tutti i premiati x.com