Baccante a Mozzo monologo tratto dalla tragedia di Euripide

Venerdì sera il Teatro Agorà di Mozzo ospita uno spettacolo molto atteso. Alle 21, va in scena “Baccante”, un monologo tratto dalla tragedia di Euripide. Lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico con una rappresentazione intensa e diretta, senza fronzoli o troppi orpelli.

Andrà in scena venerdì 13 febbraio, alle 21, al CineTeatro Agorà di Mozzo (via S. Giovanni Battista, 8) lo spettacolo teatrale “Baccante”. La pièce è tratta da “Le baccanti” di Euripide, nella traduzione di Edoardo Sanguineti. Portato sul palco dall’attrice Giulia Gaudenzi, per la regia di Giovanni Calò, “Baccante” è uno spettacolo che vede in scena una sola attrice, la quale attraverso il personaggio di Baccante, l’ultima tra le sue sorelle, ripercorre nel ricordo gli avvenimenti nella città di Tebe e quelli sul monte Citerone. Dal passato riemergono le ombre, i fragori, le contraddizioni, gli intrecci, le passioni di un’umanità fragile e primordiale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Mozzo Monologo

Demichelis e la sua famiglia sono stati salvati da un rischio di annegamento mentre nuotavano in un’area vietata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mozzo Monologo

Baccante, a Mozzo monologo tratto dalla tragedia di EuripideLo spettacolo verrà proposto venerdì 13 febbraio al CineTeatro Agorà nella traduzione di Edoardo Sanguineti Andrà in scena venerdì 13 febbraio, alle 21, al CineTeatro Agorà di Mozzo (via S. Giovanni B ... bergamonews.it

“Baccante” al CineTeatro Agorà di Mozzo: un monologo emozionante tratto da Euripide facebook