Medeae… da Euripide in poi al Teatro Partenio di Avellino
Il Teatro Partenio di Avellino ospita venerdì 28 novembre lo spettacolo “Medeae. da Euripide in poi”.L’opera, che ripercorre il mito di Medea attraverso i secoli, propone una rilettura contemporanea del celebre personaggio tragico di Euripide, unendo drammaturgia classica e riflessione moderna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
