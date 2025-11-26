Medeae… da Euripide in poi al Teatro Partenio di Avellino

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Partenio di Avellino ospita venerdì 28 novembre lo spettacolo “Medeae. da Euripide in poi”.L’opera, che ripercorre il mito di Medea attraverso i secoli, propone una rilettura contemporanea del celebre personaggio tragico di Euripide, unendo drammaturgia classica e riflessione moderna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it



