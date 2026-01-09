Tragedia sfiorata per Demichelis e i figli salvati dall'annegamento | nuotavano in un tratto vietato

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Demichelis e la sua famiglia sono stati salvati da un rischio di annegamento mentre nuotavano in un’area vietata. L’ex allenatore di River Plate e Monterrey si trovava in acqua con i figli e la nipote quando è stato soccorso da due surfisti. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le zone di balneazione e di prestare attenzione alla sicurezza in acqua.

L'ex allenatore di River e Monterrey è stato salvato da due surfisti mentre faceva il bagno in una zona vietata: rischiava di annegare insieme ai tre figli e alla nipote. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

