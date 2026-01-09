Tragedia sfiorata per Demichelis e i figli salvati dall'annegamento | nuotavano in un tratto vietato

Demichelis e la sua famiglia sono stati salvati da un rischio di annegamento mentre nuotavano in un’area vietata. L’ex allenatore di River Plate e Monterrey si trovava in acqua con i figli e la nipote quando è stato soccorso da due surfisti. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le zone di balneazione e di prestare attenzione alla sicurezza in acqua.

Tragedia sfiorata sull'isola di Palawan, nelle Filippine, dove ieri è affondata una barca con a bordo nove turiste italiane, rimaste in mare per quasi un'ora ma illese. Tra loro Giovanna Fantini, consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che ha reso nota la - facebook.com facebook

#Cronaca || Tragedia sfiorata a #Oristano, auto bloccata sui binari: il #treno riesce a fermarsi x.com

