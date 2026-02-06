Azienda impianti fotovoltaici cerca un addetto a back office in smart working

Gmkw Impianti Fotovoltaici cerca un nuovo addetto o addetta back office. L’azienda, attiva dal 2010, si occupa di progettare e gestire impianti fotovoltaici chiavi in mano. Ora vuole rafforzare il team con una figura che lavori in smart working, senza dover essere in sede. La posizione è aperta a chi vuole inserirsi in un settore in crescita e lavorare da casa.

Gmkw Impianti Fotovoltaici S.a.s., azienda attiva dal 2010 nella progettazione e gestione di impianti fotovoltaici chiavi in mano, è alla ricerca di una figura da inserire nel ruolo di addetto o addetta back office con modalità di lavoro in smart working.La persona selezionata si occuperà della.

