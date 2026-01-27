Smart working un' opportunità a metà

Lo smart working rappresenta un’opportunità di flessibilità organizzativa, non una semplice alternativa alla presenza in ufficio. Si tratta di adattare i modelli di lavoro alle esigenze di aziende e dipendenti, favorendo un equilibrio tra lavoro e vita privata. Questa modalità richiede un approccio strutturato e consapevole, puntando su strumenti e processi che migliorino l’efficienza senza eliminare il valore della presenza fisica.

«Lo smart working non è una contrapposizione ideologica tra presenza e distanza ma una questione di modelli organizzativi. Dove è stato applicato con serietà, ha dimostrato di migliorare produttività ed efficienza. Il vero rischio, dunque, non è il lavoro da remoto, ma il permanere di modelli arretrati che misurano ancora la prestazione solo in termini di presenza fisica. Credo moltissimo nello smart working non lo ritengo una scorciatoia né un favore. È una trasformazione strutturale del modo di lavorare e dovremmo investirci molto di più». Lo afferma Ylenia Zambito (PD), intervenuta nel corso del Cnpr forum Smart working, opportunità oppure ostacolo?, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il forum CNPR si interroga sul ruolo dello smart working, analizzando se rappresenti un’opportunità o un ostacolo.

Lo smart working rappresenta un approccio lavorativo che combina tecnologia, autonomia e strumenti digitali.

