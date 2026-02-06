Avvocatura genovese in festa | premiati i professionisti storici e accolti i nuovi iscritti all’Albo

Sabato mattina a Genova si è svolta la cerimonia dell’Ordine degli Avvocati. Nei locali del Centro Cultura e Attività Forensi, professionisti storici sono stati premiati per la carriera, mentre sono stati accolti i nuovi iscritti all’Albo. La manifestazione ha visto una buona partecipazione e si conferma come appuntamento importante per la città.

Sabato 7 febbraio la cerimonia dell'Ordine degli Avvocati di Genova: medaglie per i 50, 60 e 70 anni di professione e riconoscimenti ai giovani avvocati Un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Mario Sguerso, che festeggia lo straordinario traguardo dei 70 anni di professione, e a Amina Longobardi, che ha raggiunto i 50 anni di professione nel 2025. Spazio quindi agli avvocati con 60 anni di iscrizione all'Albo: Sergio Maria Carbone, Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa, Enrico Delle Piane, Sergio G.B. Formento e Annaclara Longobardi.Durante la mattinata saranno inoltre premiati i Commissari d'Esame 20242025: Pietro Bogliolo, Francesca Poggi, Alexander Beecroft e Giorgio Fossa.

