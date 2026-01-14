Seicento infermieri neo iscritti all' albo giurano a Napoli | la cerimonia

A Napoli si è svolta la cerimonia di giuramento per 600 infermieri neo iscritti all'albo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici e religiosi, sottolineando l’importanza della professione infermieristica nel sistema sanitario. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento e impegno per i nuovi professionisti, evidenziando il ruolo fondamentale degli infermieri nella cura e assistenza ai cittadini.

