Seicento infermieri neo iscritti all' albo giurano a Napoli | la cerimonia

Da napolitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si è svolta la cerimonia di giuramento per 600 infermieri neo iscritti all'albo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici e religiosi, sottolineando l’importanza della professione infermieristica nel sistema sanitario. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento e impegno per i nuovi professionisti, evidenziando il ruolo fondamentale degli infermieri nella cura e assistenza ai cittadini.

Con gli interventi del presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, dell'assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, dei rettori e dei presidi delle Università di Napoli e di numerose altre autorità religiose, del mondo accademico, politico, della. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: La cerimonia in piazza. Oltre 800 volontari giurano per l’esercito. C’è anche il ministro

Leggi anche: Caos ed errori al San Raffaele, gli infermieri lombardi: "Iscrizione all'albo sia requisito indispensabile per l'attività"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manfredi interverrà alla cerimonia ‘Giuramento di Florence Nightingale’.

Napoli 600 nuovi infermieri: domani il giuramento solenne - Presenti i vertici delle istituzioni regionali e accademiche per sancire l’ingresso dei professionisti nel Sistema Sa ... cronachedellacampania.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.