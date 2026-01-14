Seicento infermieri neo iscritti all' albo giurano a Napoli | la cerimonia
A Napoli si è svolta la cerimonia di giuramento per 600 infermieri neo iscritti all'albo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici e religiosi, sottolineando l’importanza della professione infermieristica nel sistema sanitario. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento e impegno per i nuovi professionisti, evidenziando il ruolo fondamentale degli infermieri nella cura e assistenza ai cittadini.
Con gli interventi del presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, dell'assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, dei rettori e dei presidi delle Università di Napoli e di numerose altre autorità religiose, del mondo accademico, politico, della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Manfredi interverrà alla cerimonia ‘Giuramento di Florence Nightingale’.
Napoli 600 nuovi infermieri: domani il giuramento solenne - Presenti i vertici delle istituzioni regionali e accademiche per sancire l’ingresso dei professionisti nel Sistema Sa ... cronachedellacampania.it
Mercoledì 14 gennaio alla Stazione Marittima 600 infermieri giureranno entrando a tutti gli effetti nella trincea della sanità campana. A incoraggiarli la presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli Teresa Rea. "I giovani sono il nostro prese facebook
