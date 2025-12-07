Ordine dei Medici di Padova festa doppia | 125 premiati e 300 nuovi iscritti

Oltre cinquecento medici e odontoiatri hanno riempito il Padova Congress per l’appuntamento annuale dell’Ordine professionale, che quest’anno ha scelto di mettere al centro il rapporto tra radici e innovazione. Una giornata densa, segnata dal confronto sui temi che oggi attraversano la sanità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

