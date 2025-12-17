Lavori di manutenzione lungo l' autostrada A14 chiude il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord

L'autostrada A14 subirà lavori di manutenzione tra Rimini sud e Rimini nord, con chiusura del tratto verso Bologna dalle 21 del 17 dicembre alle 5 del 18 dicembre. La modifica temporanea è necessaria per il rifacimento della segnaletica orizzontale e potrebbe causare disagi alla viabilità.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di questa sera, mercoledì 17 dicembre, alle 5 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Lavori di manutenzione, chiude un tratto della A13 Leggi anche: Chiude (per lavori) un tratto di autostrada tra Milano e l’aeroporto di Malpensa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. AUTOSTRADA A2, DA DOMANI SCATTANO CHIUSURE E LAVORI - SERVIZIO TG DEL 16092023 Ecogest S.p.A. conclude intervento di manutenzione ordinaria lungo l’autostrada A10 “Autofiori” - , leader nella gestione e manutenzione delle infrastrutture di trasporto, ha completato un intervento di manutenzione ordinaria lungo l’autostrada A10 “Autofiori”, tra Savona e Ventimigl ... ravennawebtv.it

