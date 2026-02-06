Auto usate Caserta in controtendenza | crescono i passaggi di proprietà e calano i prezzi

Caserta sorprende ancora: mentre in altre parti d’Italia i prezzi delle auto usate calano, qui i passaggi di proprietà aumentano. I numeri dimostrano che il mercato locale si muove in controtendenza, con più persone che acquistano e vendono auto usate rispetto al passato. Un segnale di vitalità che fa bene alla provincia, anche se i prezzi sono ancora bassi rispetto ad altre zone.

Nel 2025 oltre 51mila compravendite in provincia (+2,2%). Il mercato resta dominato dal diesel, ma cresce l’interesse per modelli ibridi ed elettrici Il mercato delle auto usate in Campania si conferma tra i più rilevanti a livello nazionale e, in questo scenario, Caserta emerge come una delle province più dinamiche. Secondo i dati dell’Osservatorio AutoScout24, nel 2025 la provincia casertana ha registrato 51.466 passaggi di proprietà, con una crescita del +2,2% rispetto all’anno precedente, in netta controtendenza rispetto ad altre aree della regione. A trainare il settore è soprattutto il calo dei prezzi medi, scesi del 3,2% su base annua, con una spesa media in Campania che si attesta intorno ai 18.🔗 Leggi su Casertanews.it

In Capitanata il mercato delle auto usate cresce.

Nel 2025, il mercato delle auto usate a Frosinone cresce del 3,7%.

