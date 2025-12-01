Auto precipita dal cavalcavia a Caorso vicino Piacenza e finisce sui binari del treno due feriti

Auto precipita dal cavalcavia a Caorso, Piacenza, e finisce sui binari: ci sono due feriti gravi. Un treno ha rischiato di centrarli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

auto precipita dal cavalcavia a caorso vicino piacenza e finisce sui binari del treno due feriti

Auto precipita dal cavalcavia a Caorso vicino Piacenza e finisce sui binari del treno, due feriti

auto precipita cavalcavia caorsoAuto cade da un cavalcavia e finisce sui binari della Piacenza-Cremona - Un'auto è precipitata da un cavalcavia ferroviario sui binari della linea Piacenza - Si legge su rainews.it

