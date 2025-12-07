Auto sbatte contro il guardrail sul cavalcavia | la conducente finisce in ospedale
MESAGNE - Ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere contro il guardrail. Si sono vissuti momenti di preoccupazione per una donna coinvolta in un incidente che intorno alle ore 10.30 di oggi (domenica 7 dicembre) si è verificato sul cavalcavia, nei pressi dello svincolo per Mesagne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
