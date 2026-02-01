Italia precipita dal cavalcavia e finisce sui binari | è tragedia! Treni bloccati

Un uomo è caduto da un cavalcavia a Ladispoli, finendo sui binari della ferrovia. La scena ha creato scompiglio: i treni sulla linea sono stati subito bloccati. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le speranze di salvare l’uomo sembrano ridotte. La zona è sotto shock per quello che è successo.

Momenti di grande paura a Ladispoli, lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Mario Sironi, dove un uomo è precipitato da un cavalcavia. L’allarme è scattato verso le 10.40 di sabato 31 gennaio 2026, quando l’uomo è stato trovato a terra in condizioni critiche, vicino ai binari, in una zona difficile da raggiungere. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cerveteri e il personale del 118, che hanno prestato le prime cure. L’uomo, un cinquantenne, è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato agli operatori sanitari presenti con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

