L’Ue ci ripensa retromarcia sui dazi alle auto elettriche cinesi

L’Unione Europea sembra aver cambiato rotta sui dazi alle auto elettriche cinesi, dopo aver inizialmente mostrato apertura. Bruxelles, infatti, si prepara a rafforzare le misure protezionistiche, puntando a tutelare l’industria locale dall’invasione di veicoli stranieri. Una retromarcia che suscita dibattiti tra sostenitori e detrattori, mentre il mercato europeo si trova al centro di un delicato equilibrio tra competitività e tutela delle imprese.

“Compagni – di Bruxelles si intende – avanti tutta con i dazi contro le auto elettriche cinesi che stanno invadendo il mercato europeo “. “Anzi no, contrordine: rivediamo le tariffe per evitare di affossare definitivamente il nostro automotive”. Si potrebbe parafrasare così l’assurdo dibattito sulle quattro ruote a nuova energia Made in China in corso proprio in queste settimane nei palazzi del potere di Bruxelles. È infatti successo che qualche big del settore (leggi: Volkswagen ) ha pensato bene di andare a costruire le proprie automobili in Cina, per sfruttare l’elevato livello hi-tech raggiunto dal Dragone e riportare a casa modelli avanzati a costi contenuti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

