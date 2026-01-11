Autismo famiglie sole anche in pronto soccorso | Un dramma senza fine

Il ricovero di Mino, bambino autistico, in pronto soccorso ha riacceso il dibattito sulla gestione delle emergenze per i bambini nello spettro autistico. Le famiglie si trovano spesso sole e senza supporto adeguato in situazioni critiche, evidenziando la necessità di migliorare le strutture e le procedure per garantire un’assistenza più efficace e umana.

