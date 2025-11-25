Sangiuliano eletto consigliere regionale in Campania flop Boccia

Gennaro Sangiuliano eletto consigliere regionale in Campania, Maria Rosaria Boccia no. Sono i verdetti emessi dalle elezioni regionali 2025 in Campania, dove la coalizione del centrosinistra ha trionfato con Roberto Fico. L’ex ministro della Cultura entra nel Consiglio regionale grazie alle 9.900 preferenze ottenute nella lista di Fratelli d’Italia, nella quale arriva secondo dopo l’imprenditrice Ira Fele. Flop invece per la Boccia, protagonista della vicenda che lo scorso anno aveva coinvolto proprio l’allora ministro. Ottiene solo 89 voti nella lista Dimensione Bandecchi, del sindaco di Terni, che non ha eletto nessun candidato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sangiuliano eletto consigliere regionale in Campania, flop Boccia

