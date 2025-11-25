Sangiuliano eletto consigliere regionale in Campania flop per Boccia

Gennaro Sangiuliano è stato eletto consigliere regionale in Campania ( dove è diventato governatore Roberto Fico ) L’ex ministro della Cultura, candidato da Fratelli d’Italia come capolista nella provincia di Napoli, è passato come secondo con 9.902 voti: appena 300 voti in più del primo non eletto. Oltre a Sangiuliano, FdI ha ottenuto l’elezione in consiglio regionale di Palmira Fele (14.788 voti) e di Raffaele Maria Pisacane (9.731). Maria Rosaria Boccia (Instagram). Per Maria Rosaria Boccia appena 118 voti. Sangiuliano, che è napoletano, si è dimesso da ministro a settembre del 2024, dopo il caso riguardante i suoi rapporti con l’ex consulente Maria Rosaria Boccia, originaria di Pompei: anche lei ( dopo qualche ripensamento ) si era candidata in Campania nelle province di Napoli e Caserta, con la lista guidata da Stefano Bandecchi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sangiuliano eletto consigliere regionale in Campania, flop per Boccia

Argomenti simili trattati di recente

Pensavamo di averlo lasciato in una specie di esilio a Parigi, dove era tornato a fare il giornalista corrispondente per la Rai, invece Sangiuliano verrà probabilmente eletto in Consiglio regionale in Campania, dove si era candidato come capolista ilpost.link/gIv Vai su X

Gennaro Sangiuliano sfoggia il cappello "Make Naples Great Again" durante la campagna elettorale a Napoli: "Basta inciuci deluchiani". Ricordiamo che Sangiuliano, ex ministro della cultura, è candidato alle elezioni regionali in Campania come capolista per - facebook.com Vai su Facebook

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato eletto consigliere regionale in Campania - L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato eletto al consiglio regionale della Campania: era stato candidato da Fratelli d’Italia come capolista nella provincia di Napoli e ha ottenuto po ... Segnala ilpost.it

Sangiuliano entra in Consiglio regionale, flop per la Boccia - Il giornalista Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, entra in Consiglio regionale della Campania. ansa.it scrive

Campania, il ritorno di Sangiuliano: secondo di FdI a Napoli entra in Consiglio regionale - Gennaro Sangiuliano, noto giornalista Rai ed ex ministro della Cultura, conquista un seggio nel Consiglio regionale della Campania come secondo ... Scrive iltempo.it