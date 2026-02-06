Atterramento di emergenza a Venezia | un volo forzato a causa di malfunzionamento tecnico

Un aereo di Air France è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza a Venezia questa mattina. L’Airbus 330, con 168 persone a bordo, ha avuto un problema tecnico durante il volo e ha dovuto abbassarsi bruscamente, arrivando all’aeroporto di Marco Polo alle 10. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. Le operazioni sono state rapide e tutto si è risolto senza incidenti. Ora le autorità stanno verificando cosa sia successo esattamente.

Un volo francese forzato a Venezia a causa di un malfunzionamento tecnico. Un Airbus 330 dell'Air France, con 168 persone a bordo, è atterrato d'emergenza all'aeroporto di Marco Polo alle 10.59, in seguito a un'allarme nella cabina. L'atterraggio è stato effettuato in condizioni particolari, con il velivolo che si trovava ormai sopra la Dalmazia, a pochi chilometri dalla destinazione prevista, Beirut. Il comandante aveva deciso di invertire rotta per motivi di sicurezza, in seguito al fumo che era entrato nella cabina. Le operazioni di evacuazione sono state eseguite in modo ordinato, senza l'utilizzo di scivoli gonfiabili, e tutti i passeggeri sono stati rimpatriati successivamente con un altro aereo.

