Momento di grande tensione sui cieli al confine orientale della nostra penisola per un volo partito dall’aeroporto di Venezia e diretto in Macedonia del Nord Ben 17 giri di avvicinamento all’aeroporto di destinazione, senza mai riuscire a toccare terra, poi il pilota dell’Airbus A321 della compagnia low cost Wizz Air, è stato alla fine dirottato verso Pristina, in Kosovo. Una vere e propria odissea nei cieli sopra i Balcani quella che ha visto protagonisti i passeggeri di un volo decollato dall’aeroporto “Marco Polo” di Venezia e diretto a Skopje, un volo in apparenza normale e senza problemi che, per motivi che le autorità stanno cercando ancora di accertare, ha invece vissuto momenti di angoscia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Volo Venezia-Skopje, pilota cerca invano di atterrare, poi dirotta il volo in Kosovo: panico a bordo