Caos negli aeroporti in Grecia | nessun volo in arrivo o in partenza a causa di un guasto tecnico

A causa di un guasto tecnico alle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche, gli aeroporti in Grecia sono attualmente senza voli in arrivo o in partenza. L’Autorità ellenica per l’aviazione civile (HCAA) ha adottato misure straordinarie per gestire la situazione e garantire la sicurezza del traffico aereo. La situazione è in corso di risoluzione e si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di programmare viaggi.

