Attentato shock durante la preghiera uccisi 31 fedeli

Un’esplosione ha sconvolto una chiesa durante la preghiera, causando la morte di 31 fedeli. La scena era di caos e confusione, con persone che cercavano di capire cosa fosse successo. Molti sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza in ospedale. La polizia sta indagando per capire le cause di questa strage improvvisa.

Un venerdì che doveva essere di preghiera si è trasformato in un incubo per centinaia di fedeli. Un'esplosione improvvisa ha infranto la calma di una comunità, lasciando dietro di sé scene di panico e disperazione. Tra le urla e il fumo, la paura ha preso il sopravvento sulla spiritualità, trasformando un momento sacro in tragedia. Attentato suicida: bilancio drammatico. Come riporta Fanpage, l'attacco ha causato almeno 31 morti e 169 feriti, alcuni in condizioni critiche. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per confermare che si tratti di un attentatore suicida, ipotesi ritenuta altamente probabile.

