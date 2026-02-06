Attentato a Mosca | ferito Vladimir Alekseyev vice capo dell’intelligence russa

Il generale Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence russa, è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. La polizia sta indagando sull’accaduto e ancora non si conoscono i motivi dell’attacco. Per ora, Alekseyev si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni sembrano stabili. Nessuno ha rivendicato l’attentato finora.

Il generale del ministero della Difesa russo Vladimir Alekseyev è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. Lo riporta l’agenzia Tass. Secondo gli inquirenti, in un edificio residenziale della Capitale, un individuo non ancora identificato ha sparato all’uomo più volte ed è fuggito. “La vittima è stata ricoverata in un ospedale cittadino”, ha detto Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo russo che ha aperto un’indagine. Investigatori ed esperti forensi stanno lavorando sulla scena del crimine, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e interrogando testimoni oculari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un attentato ha colpito Mosca, ferendo il generale Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence russa.

Un attentato ha colpito Mosca, spari contro Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare russa.

