Attentato a Mosca | ferito Vladimir Alekseyev vice capo dell’intelligence russa
Il generale Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence russa, è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. La polizia sta indagando sull’accaduto e ancora non si conoscono i motivi dell’attacco. Per ora, Alekseyev si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni sembrano stabili. Nessuno ha rivendicato l’attentato finora.
Il generale del ministero della Difesa russo Vladimir Alekseyev è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. Lo riporta l’agenzia Tass. Secondo gli inquirenti, in un edificio residenziale della Capitale, un individuo non ancora identificato ha sparato all’uomo più volte ed è fuggito. “La vittima è stata ricoverata in un ospedale cittadino”, ha detto Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo russo che ha aperto un’indagine. Investigatori ed esperti forensi stanno lavorando sulla scena del crimine, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e interrogando testimoni oculari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Mosca Attentato
Attentato a Mosca: ferito il generale russo Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence
Un attentato ha colpito Mosca, ferendo il generale Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence russa.
Vladimir Alekseyev, attentato a Mosca: spari contro il vice capo dell'intelligence militare russa
Un attentato ha colpito Mosca, spari contro Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare russa.
Ultime notizie su Mosca Attentato
Argomenti discussi: Attentato a Mosca, il generale Alekseev vicecapo dei servizi militari russi ferito e ricoverato; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Attentato a Mosca al generale Alekseyev, il numero 2 dei servizi segreti: è grave. Ieri era ad Abu Dhabi per le trattative con Kiev; Generale russo ferito a Mosca: attentato all'intelligence; New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi.
Attentato a Mosca: ferito il generale russo Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence(LaPresse) Un alto ufficiale dell’esercito russo, il generale Vladimir Alekseyev, è rimasto ferito in ... msn.com
Vladimir Alekseyev, chi è il generale russo ferito nell'attentato a Mosca?Ufficiale del Gru, il servizio segreto militare, era ad Abu Dhabi per le trattative di pace con l'Ucraina. «Eroe della Russia» per la Siria, è stato colpito da tre proiettili a casa sua. Già altri alt ... corriere.it
Vladimir Alekseyev, vicedirettore dei servizi segreti militari, è ferito: il suo è l'ultimo di una lunga serie di attentati contro ufficiali russi facebook
Vladimir Alekseyev, vicedirettore dei servizi segreti militari, è ferito: il suo è l'ultimo di una lunga serie di attentati contro ufficiali russi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.